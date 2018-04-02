Баланс недели: сюрприз от Гройсмана, Гонтарева пошла в контратаку и угроза ГТС

Топ-новость уходящей недели – инициатива Кабмина увеличить размер минимальной зарплаты на 2017 год вдвое - до 3200 грн. «Минимальная зарплата не может быть меньше 3200 грн. Прожиточный минимум и минимальная зарплата будут совпадать - впервые за 25 лет. Люди всегда жили за границей возможного, - неожиданно для всех заявил премьер-министр Владимир Гройсман в среду.

«Никто в Украине не будет зарабатывать меньше 3200 грн (в месяц - УНИАН). И это касается не только частного, но и государственного сектора»- добавил он.

Между тем, Гройсман поспешил заверить, что решение повысить минимальную зарплату отвечает возможностям экономики и дал поручение министру финансов Александру Данилюку все просчитать.

«За счет того, что мы проведем детенизацию зарплат, за счет того, что мы начнем выплачивать справедливую заработную плату, бюджет будет сбалансирован. Дефицит не будет превышать 3% ВВП. Проблем у нас не будет. Я это подтверждаю и подчеркиваю: все отвечает нашему общему балансу», - процитировала Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Минфин сразу подсчитал - на повышение зарплат потребуется дополнительно 28 млрд грн.

Впрочем, увеличение минимальных зарплат для правительства, это не только расходы, это и резкое увеличение налоговых поступлений. Это в первую очередь Единый социальный взнос, а также налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость и акцизы. Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, дополнительные поступления по единому социальному взносу планируются в размере 18 млрд грн, а по подоходному налогу - 9 млрд грн..

Фактически государство почти половину суммы выделенной на зарплаты, сразу вернет обратно, просто переложив из одного кармана в другой, произведя некоторую работу и параллельно отрапортовав о повышении уровня жизни трудящихся.

Неудивительно, что президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке планов правительства, дал понять, что все с ним согласовано.

А вот что касается других политиков, планировавших с учетом обнищания людей раскачать ситуацию в стране, такой «ход конем» правительства застал их врасплох. Сутки понадобились Оппозиционному блоку и Юлии Тимошенко, чтобы они пришли в себя. После этого прозвучали заявления, типа, «это все благодаря нам».

Неприятный сюрприз

Ради справедливости нужно сказать, что далеко не все поддерживают планы правительства поднять вдвое минимальную зарплату. В частности, сопредседатель Стратегической группы советников Лешек Бальцерович заявил, что для него повышение "минималки" оказалось «неприятным сюрпризом». Более того, стратегический советник сообщил, что ни он, ни международные организации не знали о планах Кабмина, добавив, что бедность преодолевается ростом экономики, а отнюдь не банальным повышением зарплаты.

Многие эксперты также заявили, что следует приветствовать планы правительства отвязать минимальную зарплату от окладов чиновников, хотя в сжатые сроки подчистить отечественное законодательство будет достаточно сложно.

«Количество законов и подзаконных актов, в которых используется показатель в виде минимальной заработной платы, достигает нескольких тысяч. Увеличению абсолютного размера МЗП должен предшествовать детальный анализ того, будут ли с учетом нового размера оправданными и выполнимыми все требования этих актов», - сообщила юрист юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Галина Мельник.

Однако самая большая загадка – как отреагирует бизнес на инициативы правительства. Не секрет, что предприниматели на увеличение фискальной нагрузки отвечают стандартно – уходят в тень. Способов предостаточно - оформление работников на неполный рабочий день в целях уменьшить расходы на официальную заработную плату, полный отказ от официального оформления работника, формальная замена трудовых отношений на отношения с физическими лицами-предпринимателями и т.д.

Не говоря уже о том, что никуда не делась проблема банальной невыплаты зарплаты. Кстати, по задолженность по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2016 года, по данным Госстата, выросла на 4% по сравнению с августом, и на 1 октября составила почти 2 млрд грн.

Ухудшение прогноза роста экономики

Как видим, Кабмин очень рассчитывает на рост экономики в следующем году, что позволит ему черпать ресурс для повышения соцстандартов. Однако не исключено, что достичь этого будет нелегко, о чем свидетельствуют прогнозы Национального банка. Дело в том, что НБУ ухудшил прогноз темпов роста ВВП в 2017 году до 2,5% с 3%, прогнозируемых ранее. И все из-за ухудшения внешней конъюнктуры для украинских экспортеров. Хотя инфляцию Нацбанк обещает и дальше держать в узде.

Снижение рисков для ценовой стабильности Украины позволило НБУ продолжить смягчение монетарной политики и шестой месяц подряд снизить учетную ставку. На этот раз на 1 п.п. до 14% годовых. Решение по ставке превзошло ожидания аналитиков, но на само решение рынок пока не отреагировал.

Но, пожалуй, главная новость от Нацбанка – он начал процесс перечисления в казну 38 млрд грн прибыли. Долгое время регулятор не мог протянуть руку помощи правительству и закрыть образовавшуюся дыру в бюджете из-за того, что не функционировал Совет НБУ. Глава государства уже больше двух лет все никак не мог назначить в этот орган своих представителей. И вот чудо случилось: Президент назначил в Совет НБУ экс-министра экономики Украины, академика Богдана Данилишина и ректора Киевского института банковского дела Василия Фурмана. Тут же состоялось заседание обновленного совета НБУ и было принято заветное решение о о перечислении в бюджет 38 млрд грн.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, перечисления будут проходить траншами и частично компенсироваться погашением Минфином государственных облигаций в портфеле НБУ и купонов по ним. Эти слова подтвердил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Последний также успокоил: факт перечисления Нацбанком миллиардов не раскачает курс гривни - тот останется в ранее прогнозированных коридорах на конец года и на 2017 год.

Кстати, на следующий год Нацбанк прогнозирует, что сможет заработать уже 41 млрд грн в госказну.

Гонтарева пошла в контратаку

Помимо заявлений о состоянии отечественной экономики в целом и банковского сектора в частности главе Нацбанка Валерии Гонтаревой приходилось предпринимать усилия по своей защите от нападок народных депутатов, требующих ее отставки.

В частности, в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером она заявила, что некоторые депутаты распространяли в США лживую информацию о ее деятельности.

"Распространялся некий памфлет, другого слова сказать нельзя. Это был сборник, с одной стороны, полных инсинуаций и совершенно недостоверной информации с различных "желтых" сайтов, а дальше это была подборка, почему Гонтарева является угрозой экономической стабильности страны, исключительно недостоверных и непрофессиональных данных", - сказала она.

Кроме того, Гонтарева решила пойти в контратаку на своих обидчиков. В ответ на решение финансового комитета Верховной Рады, призвавшего президента уволить ее, глава НБУ обратилась с открытым письмом на имя председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, в котором было сказано – НБУ не может работать с главой банковского комитета Рады Сергеем Рыбалкой, так как считает его политически заангажированным и неспособным обеспечить эффективную работу комитета.

У Нацбанка также вызывает вопросы и другие члены комитета, которые, по мнению регулятора, не занимаются оздоровлением и развитием финсектора, а лишь преследует свои политические и личные бизнес-интересы.

Противостояние достигло такого накала, что даже президенту и членам Нацсовета по реформам пришлось выступить в защиту Гонтаревой.

«Все члены Национального совета реформ осудили публичную травлю, которая носит откровенно заказной характер и негативно влияет на работу НБУ. А в условиях гибридной войны, которая ведется против нашего государства, это один из дестабилизирующих факторов. В условиях, когда Украина должна выполнить ряд обязательств, а национальная валюта стала стабильной - такое недопустимо. Национальный совет реформ выразил поддержку Валерии Гонтаревой и призвал к конструктивному диалогу все политические силы в государстве», - сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив по итогам заседания Нацсовета.

Понимая, что Гонтареву достаточно трудно уволить, у народных депутатов появилась другая идея – ограничить полномочия главы НБУ.

Однако тут молниеносно отреагировал ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд, заявивший: сотрудничество возможно лишь при условии сохранения независимости центробанка и невмешательства в его работу со стороны политиков и чиновников разного ранга.

Кстати, на уходящей неделе представитель МВФ заявил, что миссия Фонда приедет в Украину в начале ноября. Хотя ранее, в Минфине рассчитывали на ее приезд 27 октября. Этот визит плановый, в ходе которого стороны должны обсудить широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества на ближайшие годы. В частности, в зависимости от его результатов, станет известно, получит ли наша страна до конца года четвертый кредитный транш объемом 1,3 млрд долл. или нет. А все будет зависеть от того, какую оценку проводимым властями реформам поставит главный и ревизор, и кредитор Украины.

Угроза ГТС

Конец уходящей недели ознаменовался как плохой, так и хорошей новостью для украинской энергетики. Начнем с хорошей. Так, в пятницу, в рамках украинско-французского делового форума в Париже в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и министра экономики и финансов Франции Мишеля Сапена состоялось подписание договоров на транспортировку и хранение природного газа между оператором украинской газотранспортной системы «Укртрансгазом» и одной из крупнейших энергетических компаний Европы французской Engie с годовым оборотом порядка 60 млрд евро. Подписание этих рамочных соглашений впервые позволит западной компании самостоятельно поставлять голубое топливо в Украину с возможностью хранения и дальнейших прямых продаж украинским трейдерам и промышленным потребителям. Что соответствует намеченному курсу нашей страны на реформирование газового рынка и подтверждает правильность выбранного пути. Коммерческий директор государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что соглашение с Engie - это «конкретный результат реформ рынка газа». «Мы на деле, а не только на словах создаём прозрачный и конкурентный рынок газа в Украине - в интересах украинских потребителей. Ещё недавно это казалось невозможным. Крупнейшая европейская компания Engie выходит на украинский рынок и начинает прямые поставки газа украинским потребителям, - написал Витренко. - Надеемся на скорое принятие европейского кодекса балансировки: тогда таких компаний на нашем рынке будет ещё больше, рынок будет более прозрачным и конкурентным».

Теперь – плохая новость. «Нафтогаз Украины» распространил тревожное сообщение о том, что Европейская комиссия может разрешить «Газпрому» пользоваться мощностями газопровода OPAL, позволяющего объединить возможности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины. И это приведет к значительным финансовым потерям нашей страны – минимум 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров. На чью сторону станет Европейская комиссия – Украины и агрессивной России - мы узнаем в понедельник, 31 октября.

Александра Данько (УНИАН)