Долги по зарплате в Украине снова достигли почти 2 миллиардов

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2016 года выросла на 4% по сравнению с августом и на 1 октября составила 1,98 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в сентябре выросла на 5,7% - до 1,31 млрд грн.

Основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (73,1%). На работников сферы транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности приходится 9,5% задолженности.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (25,1%), Донецкой (18,5%) и Харьковской (10,1%) областей.

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Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года задолженность по зарплате в Украине снизилась на 7% по сравнению с июлем, и на 1 сентября составила 1,9 млрд грн.

За первые 9 месяцев 2016 года при содействии Государственной службы труда было погашено около 300 млн грн долгов по выплате зарплаты на предприятиях.