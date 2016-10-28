Аваков задекларировал коллекцию антиквариата и оружия, машины нет

Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год, обнародованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Так, министр задекларировал 1 млн 678 тыс. 414 грн доходов, из них: заработная плата, полученная по основному месту работы – 228 тыс. 414 грн, доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) – 1 млн 450 тыс. грн.

Наличными у Авакова 265 тыс. грн, 178 тыс. долл., 118 тыс. евро и 2 тыс. 100 английских фунтов.

Министр совместно с женой Инной владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,90 кв. м и 70,90 кв. м, и единолично владеет квартирой в городе Чугуев Харьковской области площадью 39,30 кв. м, а также земельным участком в Коробочкино Харьковской области площадью 1,2 тыс. кв. м.

Кроме того, Аваков с женой владеют картинами; наручными часами; «коллекциией медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков, которые были в обращении на территории современной Украины, а также на территориях Российской, Австро-Венгерской, Римской империй 2 в. до н.э. - 20 в. н.э. в количестве 2 тыс. 652 монеты; коллекцию полотен художника Вачагана Наразяна - 11 картин; коллекцию золотых монет стран Европы и Америки 18-21 вв. – 24 монеты»; иконы, другие произведения искусства; наборы мебели, коллекцию оружия, вино, ювелирные изделия, шубы и другие ценные вещи.

Судя по декларации, ни глава МВД, ни его жена не владеют автомобилями.