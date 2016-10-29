Грынив задекларировал 4 земельных участка, автомобили, старинные иконы и 210 тысяч долларов наличных

Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год, обнародованной в открытом доступе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно данным декларации, в собственности жены Грынива Оксаны есть квартира в Киеве площадью 145,50 кв. м, стоимость которой на дату приобретения (2014 год) составляла 2 млн 182 тыс. 500 грн. У самого Грынива есть приобретенный в 2015 году дом площадью 577,80 кв.м в с.Таценки (Киевская область).

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Также он имеет 4 земельных участка в Танценках: стоимость двух приобретенных в 2006 году площадью 2500 кв.м и 2690 кв.м составляла соответственно 199 тыс. 844 грн и 185 тыс. 728 грн. Другие две приобретены в 2015-м: площадью 1250 кв.м - за 152 тыс. 141 грн и площадью 3950 кв.м - за 6 тыс. 230 грн.

Кроме того, в собственности депутата есть девять картин. Совместно с женой он владеет восемью иконами (XIV-XVII вв.). Также у Грынива есть книга "Апостол", 1574 г.Львов и "Библия", 1581, г.Острог. Стоимость этих ценностей не указана. Лидер фракции также имеет часы Patrimony (85180 swiss made 1123678), приобретенные в 2006 году за 90 тыс. грн.

Грынив имеет два автомобиля: приобретенный в 2006 году Lexus RX 400 (2006 года выпуска) стоимостью на дату приобретения 280 тыс. грн и приобретенный за 310 тыс. грн в 2004 году Lexus RX 330 (2004 года), который находится в угоне.

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Жена парламентария имеет BMW X1 2010 года выпуска, которая в 2010 году стоила 431 тыс. 214 грн. Также в собственности сына Грынива Романа-Даниила есть Audi Q7 2015 года выпуска, стоимостью 1 млн 591 тыс. 200 грн.

Кроме того, Грынив указал заработную плату, полученную по основному месту работы, которая составляет 77 тыс. 397 грн; доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) - 500 тыс. грн; финансирование расходов, связанных с депутатской деятельностью, - 80 тыс. 559 грн.

Согласно декларации, у депутата есть наличные денежные средства в размере 210 тыс. долларов и денежные средства, размещенные на банковских счетах, - 300 тыс. грн ("Райффайзен Банк Аваль"). Его жена имеет 30 тыс. долларов наличными.

Также Грынив является членом общественного объединения "Украинский фонд поддержки реформ".