Решение по увеличению минимальных зарплат является сбалансированным – Данилюк

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Отвечая на вопрос, где правительство возьмет деньги на повышение зарплат, Данилюк сказал: "Решение относительно увеличения минимальных зарплат является сбалансированным. То есть дополнительных расходов из бюджета не предполагается. Это финансируется за счет того, что часть зарплат выходит из тени, и на эти зарплаты будут оплачены дополнительные налоги, за счет которых будет увеличение минимальной зарплаты. Мы все просчитали, мы подошли довольно консервативно, понимая, что меры детенизации не всегда на 100% эффективны".

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По словам чиновника, повышение минимальной зарплаты не предусматривает урезание статей бюджета.

"Только за счет вывода зарплат из тени. Более 2,5 млн человек в частном секторе получат увеличенную зарплату в 3200 гривен, и это приведет к тому, что будут уплачиваться дополнительные налоги в бюджет, в Пенсионный фонд и местные бюджеты. Эти фонды будут использованы, чтобы поднять зарплаты для учителей и врачей", – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн, тогда как в проекте бюджета на текущий год заложено ее повышение с 1 декабря до 1600 гривень. Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом. Как подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман, повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики, и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

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По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной заработной платы.

Министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос журналистов о том, какими будут источники финансирования повышения минимальной зарплаты, ответил, что Минфину еще только надлежит рассчитать потребность бюджета в дополнительных средствах.