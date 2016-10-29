Гонтарева заполнила е-декларацию: на счетах почти 2 миллиона долларов

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в прошлом году получила 1,754 миллиона гривень заработной платы. Об этом говорится в электронной декларации главы НБУ.

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Согласно документу, также Гонтарева получила 1,506 миллиона гривень процентов от ПАО "Государственный экспортно-импортный Банк". Еще 23,518 миллиона гривень указаны как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав от ICU Holdings Limited.

Согласно декларации, на счету Гонтаревой в ПАО "Государственный экспортно-импортный Банк Украины" лежит 1,831 миллиона долларов, а еще 61,9 тысяч гривень в "Ощадбанке".

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Из недвижимости Гонтарева владеет земельным участком в Киевской области площадью 900 квадратных метров, квартирой в Киеве площадью 106 квадратных метров и садовым домом площадью 250 квадратных метров.

Ее муж владеет жилым домом в Киевской области площадью 396 квадратных метров и земельным участком площадью 2,05 тысяч квадратных метров.

В декларации Гонтаревой также указаны два автомобиля: Porsche Panamera 2012 года выпуска и Porsche Cayenne 2013 года выпуска. Муж Гонтаревой владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2006 года выпуска.

В прошлом году заработная плата ее сына Антона составляла 51,8 тысяч гривень. Он также указал 749,3 тысяч гривень дохода от отчуждения имущества и 90 тысяч гривень процентов.

Сын Антон имеет две квартиры в Киеве площадью 55,7 квадратных метров и 41,3 квадратных метров.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года.