Дом под Киевом, икона и 155 тысяч долларов наличных - министр финансов заполнил е-декларацию

Согласно документу, Данилюк владеет земельным участком площадью 984 кв. м, а также домом на 290 кв. м в селе Вишенки под Киевом. Однако, имущество находится в совместной собственности чиновника и его жены. Автомобиль в супруги BMWХ5 (2008 года выпуска).

Что же касается финансовых дивидендов, то Данилюк задекларировал свыше 177 тыс. грн зарплаты, и более 374 тыс. грн дивидендов компании CEE Investment and Advisory LLP.

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Кроме того, Данилюк имеет счета в британском National Westminster Bank Plc, где хранит 15,66 тыс. фунтов, в украинском "Укрсоцбанке" – 1,243 тыс. долларов и 3,226 грн. На счету в "Приватбанке" у семье числиться 1067 грн.

Данилюк также задекларировал 155 тыс. долларов и 21 тыс. фунтов наличных денег, в то же время 53 тыс. долларов было одолжено третьим лицам.

Что касается расходов, то министр указал стоимость обучения в Украине в размере 262,88 тыс. грн и в Великобритании – 198,374 тыс. грн.

Кроме этого глава Минфина задекларировал антикварный изделие. При этом, сын министра владеет Афонською иконой святого Николая 20 века.

Напомним, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции сообщили о Ddos-атаке на сетевое оборудование ведомства, которая произошла сегодня ночью. Об этом сообщила глава НАЗК Наталья Корчак. Она подчеркнула, что Ddos-атака вызывает сбои в онлайн поддержке декларантов.

«К сожалению, переписка с декларантами, техническая помощь, а также горячие линии заблокированы», - написала Корчак. Позже глава НАЗК сообщила, что НАЗК удалось восстановить работу интернет-канала системы е-декларирования. «Техническая поддержка и горячая линия для декларантов тоже восстанавливают свою работу», - подчеркнула Корчак.