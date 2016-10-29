В Одесском горсовете фракция объявила вознаграждение за задержание подозреваемых в избиении "оппоблоковца"

Фракция «Оппозиционного блока» в Одесском городском совете объявила о вознаграждении в 200 тыс. грн за задержание подозреваемых в избиении 28 октября депутата этой фракции Алексея Еремици и его водителя.

Об этом УНИАН сообщил депутат горсовета от этой политсилы Богдан Гиганов.

По его словам, решение объявить вознаграждение за информацию или за задержание злоумышленников, которые избили Еремицу, было принято совместно депутатами фракции.

«За гражданский арест исполнителей или заказчика преступления с последующей передачей их правоохранительным органам сумма вознаграждения составит 200 тыс. грн», - пояснил Гиганов.

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При этом, по реально подтвержденную информацию, которая позволит выйти на след злоумышленников, которые совершили нападение, депутаты обещают вознаграждение в размере 60 тыс. грн. За информацию, которая позволит выйти на заказчиков, - 120 тыс. грн.

В «Оппоблоке» уверяют, что выплатят вознаграждение после подтверждения информации.

В настоящее время заявление о вознаграждении распространена даже в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Одессе неизвестные избили депутата Одесского горсовета от «Оппоблока» Еремицу и его водителя. Четверо нападавших использовали складные биты. Еремица связывает нападение прежде всего со своей работой в горсовете.

Кроме того, на Одесщине также избили и бросили в мусорный бак депутата от "Оппоблока" в Ананьивского райсовете Одесской области Николая Балана.

Как сообщил один из депутатов райсовета, который присутствовал на заседании, неизвестные в масках вошли сегодня на заседание райсовета, вывели Балана на улицу, бросили в мусорный бак и обсыпали мукой.