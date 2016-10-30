Мэр Житомира задекларировал три земельных участка и арендованную квартиру

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно документу, Сухомлин владеет тремя земельными участками общей площадью 3 тыс. 600 кв. м в Житомирском районе.

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В собственности его жены Светланы Сухомлин также есть три земельных участка общей площадью 3 тыс. 600 кв. м в Житомирском районе.

Сухомлин, согласно декларации, арендует квартиру в Житомире площадью 139,87 кв. м.

В декларации Житомирский городской голова также указал, что владеет автомобилем Porsche (2011 года выпуска). У жена Сухомлина - BMW (2007 года выпуска).

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Заработная плата мэра Житомира в 2015 году в городском совете составила 43 тыс. 446 грн.

Его доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил 490 тыс. грн.

Жена Сухомлина за прошлый, 2015 год, задекларировала 113 тыс. грн зарплаты, а также 962 тыс. 335 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

На банковских счетах Житомирского городского головы 210 тыс. грн, у жены – 798 тыс. грн.

Сухомлин также задекларировал 110 тыс. долл., 32 тыс. евро, 470 тыс. грн наличных средств.