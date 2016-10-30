Мэр Житомира задекларировал три земельных участка и арендованную квартиру
Житомирский городской голова Сергей Сухомлин подал электронную декларацию за 2015 год, указав в ней три земельных участка, 110 тысяч долларов США, 32 тысячи евро и 470 тысяч гривень наличными.
Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Согласно документу, Сухомлин владеет тремя земельными участками общей площадью 3 тыс. 600 кв. м в Житомирском районе.
Читайте такжеГонтарева заполнила е-декларацию: на счетах почти 2 миллиона долларов
В собственности его жены Светланы Сухомлин также есть три земельных участка общей площадью 3 тыс. 600 кв. м в Житомирском районе.
Сухомлин, согласно декларации, арендует квартиру в Житомире площадью 139,87 кв. м.
В декларации Житомирский городской голова также указал, что владеет автомобилем Porsche (2011 года выпуска). У жена Сухомлина - BMW (2007 года выпуска).
Читайте такжеЭкс-комбат "Айдара" Мельничук задекларировал триллион гривень наличных
Заработная плата мэра Житомира в 2015 году в городском совете составила 43 тыс. 446 грн.
Его доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил 490 тыс. грн.
Жена Сухомлина за прошлый, 2015 год, задекларировала 113 тыс. грн зарплаты, а также 962 тыс. 335 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.
На банковских счетах Житомирского городского головы 210 тыс. грн, у жены – 798 тыс. грн.
Сухомлин также задекларировал 110 тыс. долл., 32 тыс. евро, 470 тыс. грн наличных средств.