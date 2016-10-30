Луценко задекларировал 150 тысяч гривень наличными и коллекцию книг конца ХІХ – начала ХХ веков

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, генпрокурор задекларировал квартиру в Ровно площадью 108,6 кв.м, которой владеет совместно с женой и двумя сыновьями.

Согласно декларации, жена генпрокурора, народный депутат от «БПП» Ирина Луценко владеет квартирами в Киеве площадью 181 кв. м и 92,2 кв. м. соответственно. Также она является собственником дома в Дубно Ривненской области площадью 203,9 кв. м и земельного участка площадью 775 кв. м в Дубно.

Сын Луценко Александр владеет офисом в Киеве площадью 316,8 кв. м.

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Также супруга генпрокурора владеет автомобилем Mercedes-Benz GL 500 2014 года выпуска, Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, которая находится в угоне, а также Toyota Camry 2012 года выпуска, которую арендует у предприятия «Бизнес-центр «Лотос», принадлежащего ее сыну Александру. В декларации отмечается, что право на пользование этим автомобилем также имеет генпрокурор.

В свою очередь Александр Луценко владеет автомобилем BMW X5 2014 выпуска и компаниями "Бизнес-центр "Лотос" и "Бел Фам".

Кроме того, Луценко задекларировал коллекцию книг периода конца ХІХ - начала ХХ веков, часы Ulysse Nardin, деревянные книжные шкафы.

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Жена Луценко владеет коллекцией картин современных украинских художников периода 2006-2011 годов, сумкой Dior, часами Breguet, несколькими ювелирными наборами из драгоценных металла и камней, а также пальто из меха.

В собственности сына генпрокурора Александра Луценко находится коллекция коротко- и длинноклинкового холодного оружия стран Азии, Африки и Европы.

В документе указано, что заработная плата Юрия Луценко за 2015 год в Верховной Раде составила 75,56 тыс. грн. Также в Верховной Раде он получил 80,56 тыс. грн компенсации на ведение депутатской деятельности, 21,67 тыс. грн - средства на командировки за границу, а также 4 тыс. 130 грн компенсации за проезд.

Ирина Луценко получила в Верховной Раде 67,74 тыс. грн зарплаты, 80,56 тыс. грн компенсации на ведение депутатской деятельности, 16,2 тыс. грн компенсации за проезд и 72,46 тыс. грн на командировки за границу. Кроме того, супруга генпрокурора получила гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам в компании "Украинские новейшие телекоммуникации" – 20 тыс. грн, проценты в АБ "Столичный" в размере 310,46 тыс. грн, а также 368 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду.

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Сын генпрокурора Александр получил доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 1,3 млн грн и 700 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества и другие доходы.

Генпрокурор хранит на счетах в банке 6 тыс. 472 долл., 469 евро и 12,51 тыс. грн, а его супруга - более 1,8 млн грн, 1 тыс. 456 долл., 364 евро. Также Ирина Луценко имеет 450 тыс. грн, 50 тыс. евро и 280 тыс. долл. наличности.

Сын Луценко Александр имеет на счетах в банках 1 тыс. 028 евро, 100 долл., более 426 тыс. грн. Также он имеет 1,38 млн грн наличными.