ЕС и Канада подписали соглашение о свободной торговле

Обэтом в "Твиттере" написала спикер Внешней дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич. Соглашение подписали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Европейского совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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Подписание всеобъемлющего торгового договора, который позволит Канаде и ЕС отменить 98% из существующих ныне торговых пошлин, ранее пришлось отложить из-за того, что его не смогла ратифицировать Бельгия, одна из трех частей которой - Валлония - отказывалась одобрить договор.

Как утверждают сторонники СЕТА, с подписанием соглашения объем взаимной торговли может увеличиться на 20%. Кроме того, полагают они, соглашение особенно благоприятно скажется на развитии малого бизнеса как в ЕС, так и в Канаде

Критики, в свою очередь, уверены, что СЕТА защищает интересы больших корпораций и что подписание соглашения приведет к снижению стандартов качества продукции.

Ранее в Бельгии и других европейских странах прошли массовые акции протеста против подписания торговых соглашений с Канадой и США. На подготовку к подписанию Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения с Канадой у ЕС ушло семь лет.