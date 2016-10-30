Турчинов задекларировал $700 тысяч наличными и десятки церковных книг

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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В частности, у секретаря Совета национальной безопасности и обороны и его супруги Анны в совместной собственности есть квартира в Киеве площадью 381,8 кв. м и два паркоместа в столице площадью 19,7 кв. м и 18,1 кв. м соответственно.

Согласно документу, Турчинов владеет 27 старинными книгами, преимущественно религиозного содержания, 12 картинами, среди которых полотна Марии Примаченко, а также часами и двумя подсвечниками.

Он также указал в декларации авторские права на художественный фильм и литературное произведение "Иллюзия страха", литературные произведения "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие", 7 монографий на тему теневой экономики и системы налогообложения, а также 6 авторских свидетельств.

Из ценных бумаг у Турчинова есть 20 военных казначейских обязательств номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Его супруга владеет 18,71% корпоративных прав на Институт экономики и права, что составляет 3,2 млн грн в денежном эквиваленте.

Кроме того, в совместной собственности у Турчинова и его жены есть также автомобиль Toyota Highlander 2013 года выпуска.

Согласно декларации, Турчинов получил в 2015 году почти 200 тыс. грн зарплаты по основному месту работы в Аппарате СНБО, его супруга – почти 60 тыс. грн зарплаты по основному месту работы - в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова, а также 1,45 млн грн в виде процентов по вкладам.

На банковских счетах у секретаря СНБО хранится 49,93 тыс. грн, 758,31 тыс. долл., почти 10 тыс. евро, тогда как у его супруги на счетах - 5,32 тыс. грн и 1,68 тыс. евро.