Кличко задекларировал одолженные кому-то 8 миллионов евро, 7 велосипедов и рояль

Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Согласно декларации, Кличко одолжил третьим лицам денежные средства в размере 8 млн 515 тыс. 20 евро и 741 тыс. 514 долларов. На счетах в банках у него находится 18 тыс. 750 долларов, 1013 евро, 5 тыс. 534 грн. Наличными - 194 тыс. 500 долларов и 42 тыс. евро.

Также Кличко имеет обязательства по договорам страхования перед «Дойче Кранкенферзихерунг АГ» в размере 171 тыс. 840 грн и 135 тыс. 96 грн.

Кроме того, городской голова владеет мотоциклом марки Fine Custom (модель Puncher 8.125-4), который на момент покупки стоил 600 тыс. грн. Также он задекларировал прицеп-платформу для перевозки мотоциклов марки Ironhorse (модель Widebody), которая в июле 2013 года стоила 192 тыс. грн.

Кличко владеет семью велосипедами марок Cannondale, Coratec и Scott.

Его жена Наталья Егорова задекларировала два автомобиля марки Toyota (модель Sequoia), которая по состоянию на август 2014 года стоила 1 млн 330 тыс. 697 грн, и марки Land Rover модель Discovery 3.0), которая в июне 2013 года стоила 640 тыс. грн.

Кличко задекларировал семь часов торговых марок IWC, Frank Muller, Mont Blanc, а также антикварные часы Jacques Murray & Co (часы каминные 40*46*19 см, Франция, ІІ половина ХІХ в., мрамор).

Также у него есть белый рояль Yamaha DC1A, который на момент покупки стоил 960 тыс. грн.

Согласно декларации, жена мэра Егорова владеет ювелирными изделиями от производителей Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany и Piaget. У нее есть часы от Hublot, Van Cleef & Arpels и Bvlgari.

Городской голова в Киеве владеет квартирой общей площадью 251,8 кв. м, которая по состоянию на декабрь 2005 года стоила 35 тыс. грн. Его жена с октября 2013 года владеет жилым домом общей площадью 785,5 кв. м (на день покупки стоил 3 млн 620 тыс. грн) и арендует земельный участок общей площадью 2,5 тыс. кв. м, расположенные в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области.

Мэр Киева является бенефициарным владельцем благотворительных организаций «Благотворительный фонд «Будущий Киев» и «Благотворительный фонд «Фонд Кличко».