"Оппоблоковец" Новинский задекларировал землю в России, 79 компаний и несколько миллионов долларов

Об этом говорится в его декларации, размещенной на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Как отметил Новинский, его жена Мария и четверо детей являются гражданами РФ.

Его зарплата по основному месту работы в Верховной Раде в 2015 году составила 73 тыс. 235 грн, а начисления, связанные с выполнением депутатских полномочий, - 80 тыс. 559 грн. Также указаны гонорары и другие выплаты в размере 1 млн. 616 тыс. 867 грн, дивиденды в «Комысано Инвестментс ЛДД» в размере 105 млн 737 тыс. 220 грн, проценты в банке ПАО «Юнекс Банк» в размере 47 тыс. 980 грн и страховые выплаты в сумме 244 грн.

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У депутата наличными есть 2 млн. 340 тыс. долларов, 780 тыс. евро и 3 млн грн. Новинский третьим лицам одолжил 1 млн. 441 тыс. 869 грн.

Также у него есть финансовые обязательства, где указаны суммы: 15 млн 252 тыс. 45 грн (размер уплаченных средств в счет основной суммы займа, кредит), 202 тыс. 390 грн (размер уплаченных средств в счет процентов по займу - кредит), 696 тыс. 658 грн (полученный кредит), 22 мл. 736 тыс. 940 грн (неуплаченное налоговое обязательство), 5 млн 200 тыс. грн (полученная ссуда) и 3 млн 925 тыс. евро (иное, согласно договору).

В собственности Новинского автомобили Mersedes-Benz S-600 (2008 года выпуска), Mersedes-Benz S-500 4MATIC (2011 года), а также арендует автомобили Mersedes-Benz GL-550 (2009 года) и Mersedes-Benz 500-SL (2007 года). У его жены задекларирован автомобиль Mersedes-Benz CL 500 4MATIC.

Политик указал, что является конечным бенефициарным владельцем 79 компаний. У 23 компаний главный офис зарегистрирован на Кипре, еще у 3 - на Британских Виргинских островах, 2 - в Нидерландах, 2 - в Великобритании, 2 - в Джерси, 1 - в Австралии, а другие - в Украине.

Согласно декларации, Новинский с февраля 2012 года является владельцем квартиры в Киеве общей площадью 666,7 кв.м., стоимость которой по последней оценке составляет 4 млн 379 тыс. 266 грн и с сентября 2014 года квартирой площадью 135.7 кв. м. При этом он владеет с декабря 2004 двумя квартирами в России площадью 404.7 кв.м и 181.4 кв.м.

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В Киеве депутат с августа 2014 года арендует офис площадью 458 кв.м.

В Украине у него с ноября 2012 года есть два земельных участка в Козине Обуховского района Киевской области общей площадью 1450 кв.м. и 870 кв.м. Еще один земельный участок он имеет на территории РФ общей площадью 50 тыс. 400 кв.м (начал владеть с января 2005 года). Его жена в России имеет еще три земельных участка 27 тыс. 259 кв.м, 14 тыс. 151 кв.м и 16 тыс. 469 кв.м, которыми стала обладать с сентября 2014 года. В ее собственности в России есть недостроенный жилой дом.

В то же время Новинский в России в совместной собственности владеет всего 4% гаража площадью 78,7 кв.м.

В России у жены Марии с октября 2003 года есть нежилое помещение площадью 452,8 кв. м и квартира площадью 56,7 кв.м. Дочь Новинского Виктория владеет в РФ двумя квартирами площадью 171,2 кв.м. и 184 кв.м.

Представитель «Оппозиционного блока» задекларировал коллекцию из 30 икон ХІХ-ХХІ веков, 10 картин ХІХ-ХХІ (гуашь, акварель, масло) и 175 полотен Юрия Химича (гуашь).

Кроме того, он указал, что имеет в собственности несколько антикварных изделий, и в частности, каминный набор с часами (позолота), Крест наперсный (конец ХVII - начало ХVIII в., серебро), кабинетное украшение Медвежья охота (ХХІ ст., серебро), каминные часы Афина (ХІХ ст., бронза, позолота), парный подсвечник (серебро, эмаль, вторая половина XIX века).

Новинский владеет коллекцией старинных книг по 10 единиц ХV – ХХ вв. и «Словарь Брокгауза и Эфрона» (полное собрание).

Также у него есть семь ковров из шерсти и шелка. Он задекларировал охотничье ружье Berretta 12 калибра и карабин Browning Bar.

Также депутат указал разные часы, которые у него в одном экземпляре, и в частности, от торговых марок PARMIGIANI, BOVET, BUBEN & ZORWEG (напольные), Jaeger-leCoultre (кабинетные). У его жены есть часы от Patek Philippe, ROLEX, GRAFF, которые содержат золото, сталь, драгоценные камни и платину.

В декларации указано большое количество комплектов мебели и посуды, которые есть в собственности Марии Новинской. У нее есть шубы из меха, пальто и накидки из меха, женские сумки, вечернее платье и другая одежда. Указаны также ювелирные изделия (колье Cristian Dior, серьги и подвеска Cartier, браслеты Hermes - 4 единицы, кольца Cristian Dior 2 ед.).

у дочери Анастасии два фортепиано от W. HOFFMANN и BECHSTEIN.

Кроме того, Новинский задекларировал оборудование домашнего кинотеатра, черный кожаный портфель, пальто и костюмы от производителей Cesare Attolini, Kiton и Brunello Cucinelli, а также 8 тренажеров от Woodway, HAMMER, CYBEX, Technogym.

Его жена в банке держит 6470 долларов, 7290 евро, 23 тыс. 746 рублей, а дочь Виктория в банках имеет 180 тыс. 147 грн и 23 тыс. 582 рубля.

Заработная плата сына Новинского Михаила, полученная по основному месту работы в ЧАО «СМАРТ ХОЛДИНГ», составила 1 млн. 843 тыс. 909 грн, он также имеет проценты в ПАО «Юнекс Банк» в размере 10 тыс. 550 грн, дивиденды в «Технологии страхования» в сумме 150 тыс. 78 грн.

В соответствии с декларацией, у жены Новинского 4 млн. 662 тыс. 450 грн дохода от отчуждения движимого имущества. Также у дочери Виктории имеет 872 тыс. 672 грн дохода от отчуждения движимого имущества и 250 тыс. грн безвозвратной финансовой помощи.