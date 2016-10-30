Нардеп Хомутынник оказался бенефициаром 40 компаний и заработал 166 миллионов гривень

<img alt="Глава депутатской группы" Партия="" Возрождения="" Виталий="" Хомутынник="" Фото="" vidrodzhennya.org.ua"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_09/1473755585-3638-glava-deputatskoy-gruppyi-partiya-vidrodjennya-vitaliy-homutyinnik-foto-vidrodzhennyaorgua.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_09/1473755585-3638-glava-deputatskoy-gruppyi-partiya-vidrodjennya-vitaliy-homutyinnik-foto-vidrodzhennyaorgua.jpg" title="Глава депутатской группы ">

Кроме этого он задекларировал 570 тыс долларов, 820 тыс евро и 32,7 млн гривень наличными. Средства он держит в трех банках - ОТП Банк, Укрсоцбанк и Приватбанк.

Он также указал, что является бенефициаром 40 компаний, в том числе иностранного «Cascade Investment Fund» и украинского инвестиционного фонда «Каскад-Инвест».

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Согласно электронной декларации в 2015 году нардеп заработал 166 млн гривень.

На благотворительность и партийные членские взносы за год израсходовано 20,2 млн гривень.

Нардеп также задекларировал 12 часов, среди них такие известные бренды как Breguet, Franck Muller и Audemars Piguet, 6 единиц оружия и 31 картину и предмет антиквариата.

В собственности жены одежда и ювелирные украшения таких марок как Hermes, Cartier, Tiffany.