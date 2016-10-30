Нардеп Хомутынник оказался бенефициаром 40 компаний и заработал 166 миллионов гривень
Народный депутат Виталий Хомутынник держит на банковских счетах 12,9 млн долларов, 123 тыс евро и 39,4 млн гривень.
Кроме этого он задекларировал 570 тыс долларов, 820 тыс евро и 32,7 млн гривень наличными. Средства он держит в трех банках - ОТП Банк, Укрсоцбанк и Приватбанк.
Он также указал, что является бенефициаром 40 компаний, в том числе иностранного «Cascade Investment Fund» и украинского инвестиционного фонда «Каскад-Инвест».
Читайте такжеПосол ЕС в Украине встретился с руководителем депгруппы "Возрождение" Виталием Хомутынником
Согласно электронной декларации в 2015 году нардеп заработал 166 млн гривень.
На благотворительность и партийные членские взносы за год израсходовано 20,2 млн гривень.
Нардеп также задекларировал 12 часов, среди них такие известные бренды как Breguet, Franck Muller и Audemars Piguet, 6 единиц оружия и 31 картину и предмет антиквариата.
В собственности жены одежда и ювелирные украшения таких марок как Hermes, Cartier, Tiffany.