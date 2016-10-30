Порошенко задекларировал более 100 компаний и 62 миллиона гривень дохода за 2015 год
Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 62,162 млн грн дохода за 2015 год, из которых заработная плата составляет 121 тыс. грн.
Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Кроме того, президент указал доход от процентов на сумму 12,3 млн грн и инвестиционные доходы на сумму в 59, 2 млн грн.
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Также, на счетах в банках у главы государства размещено 540,4 тыс. грн, 26,3 млн долларов США и 14,3 тыс. евро. Также президент хранит наличными - 900 тыс. грн и 60 тыс. долларов США
Кроме того Порошенко задекларировал 3,8 млн долларов и 1,1 млн грн в качестве средств, одолженных третьим лицам. Взносы в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения составляют 8,1 млн грн.
У жены президента на банковских счетах размещено 71,1 тыс. грн и 8,9 тыс. Евро
Согласно декларации, президент является владельцем 104 компаний в Украине, Испании, Кипре, Британских Виргинских островах, Голландии, Венгрии, Литве, КНР, России, Польше.
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Также глава государства задекларировал коллекцию картин украинских и российских мастеров 19-20 века в количестве 65 единиц, коллекцию картин старых мастеров в количестве 15 единиц, коллекцию картин современных художников импрессионистов и сюреалистив (4 единицы), коллекцию скульптур 19-20-го столетия в количестве 6 единиц, скульптуру "Мальчик рыбалка" Гуглиельмо Пуги.
Кроме того, президент в декларации указал пять наручных часов и ювелирные изделия и сумки жены.
В собственности президента находится автомобиль Mercedes-Benz Vito (2010 год выпуска) и катер Bayliner 185 BR.
Также президент арендует ВМW F02 / 750Li xDrive (2011 год выпуска) и Range Rover (2011 год выпуска).
Супруга президента владеет Jaguar XF 4/2 Lv8 (2008 год выпуска).
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Порошенко владеет жилым домом под Киевом площадью 1 331,7 кв. м, двумя земельными участками под Киевом площадью 33,1 тыс. кв. м., 1,2 тыс. кв. м, а также двумя земельными участками в столице площадью 1 тыс. кв. м и 6,3 тыс. кв м.
Кроме того, глава государства арендует земельный участок под Киевом площадью 7,5 тыс. кв. м
Также Порошенко владеет двумя квартирами в Киеве площадью 134,06 кв. м и 82,15 кв. м и квартирой в Виннице площадью 68,2 кв. м
Как сообщал УНИАН, в 2014 году Порошенко задекларировал 368 943 000 грн доходов.