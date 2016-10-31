Решение о повышении минимальной зарплаты не приведет к росту инфляции – министр финансов

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире ТСН.Тиждень на телеканале «1+1» в воскресенье вечером.

По его словам, деньги будут браться не из субсидий и не за счет печатного станка.

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«Мы всё тщательно подсчитали. Предложения по увеличению минимальной зарплаты до суммы в 3200 грн являются сбалансированными. Это защита детенизации. Сейчас есть довольно большая тень в экономике Украины. Все экономисты оценивают ее уровень минимум в 40%. На повышение минималки ничего не нужно. Часть экономики — в тени. Для людей, которые либо частично получают зарплату в конверте, или вообще официально не оформлены, официально увеличивается минимальная зарплата. Около трех миллионов, которые задействованы в частном секторе, будут получать минимум 3200 грн», - сказал министр.

Данилюк объяснил, что это не налоги.

«Бизнес не платит налоги, установленные законом. Отныне бизнес будет платить, потому что минимальный уровень повышается», - добавил он.

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Он подчеркнул, если минимальная зарплата будет повышена до 3200 грн, фонд заработной платы дополнительно увеличится примерно на 38 млрд грн ежегодно. От этого годового фонда пойдут налоги в бюджет.

«От частного сектора мы получаем примерно 17 млрд грн чистых доходов. Мы уже сказали, что зарплаты учителей вырастут на 33,5%, что было заложено в проект госбюджета-2017. Для медиков - примерно 20%», - сказал министр.

Он заверил, что решение об увеличении размера минимальной зарплаты позволяет повысить зарплаты бюджетникам до 3200 грн. А поэтому те, кто получает уже такую сумму или более, также получат повышение за счет единой тарифной сетки.

«Надо понимать, откуда идут средства. Они сейчас идут из тени, где они выплачиваются из конвертов. Эти средства просто будут легализованы. Поэтому дополнительные денежные массы не формируются. Мы запланировали инфляцию на уровне 8,1%. Решение об увеличении минималки не будет влиять на инфляцию в 2017 году», - подчеркнул Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране предложил вдвое увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн, тогда как в проекте бюджета на текущий год заложено ее повышение с 1 декабря до 1600 грн.

Таким образом, правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.

Премьер-министр Гройсман подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.