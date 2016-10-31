С начала года рост депозитов в банках составил 12 миллиардов гривень − Гонтарева

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает Радио Свобода.

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Она также отметила, что за период ее управления, с рынка выведено 82 банка и об этом не нужно сожалеть.

«Они не были банками. У них не было активов. У них были только пассивы. У них была просто задолженность бизнесу и населению», − сказала она.

В то же время, по ее словам, Фонд гарантирования вкладов после ликвидации этих банков выплатил населению 80 миллиардов гривень на покрытие депозитов.

Ранее УНИАН сообщал, что объем депозитов физических лиц в платежеспособных банках Украины в сентябре в национальной валюте вырос на 1,9% – до 191,8 млрд грн, в иностранной валюте – практически не изменился, оставшись на уровне 8,4 млрд долл. США.