Экономисты предупреждают о негативных последствиях решения о повышении минимальной зарплаты

Как рассказывается в сюжете ТСН.Тиждень, из-за сообщения горячо спорят по двум пунктам.

Таких финансовых революций страна не перживала никогда. Повышение минимальной зарплаты в Украине на 100% является первым в истории. Также впервые зарплата стала равняться прожиточному минимуму.

"Это решение касается более четырех миллионов украинцев, уровень оплаты которых сегодня составляет 1450 гривен. Для выплат в государственном секторе будут найдены соответствующие ресурсы госбюджета, а частный сектор получает четкое правило, которое запрещает работающему украинцу выплачивать меньше 3 200 гривен в месяц", - заявил президент Украины.

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Петр Порошенко особо подчеркнул, что обратился к правительству, чтобы это никоим образом не означало поднятие налогов для малого и среднего бизнеса. Но уже самая первая реакция экономистов была весьма неоднозначной. Магистр Гарвардского университета, экономист Олег Устенко говорит, что "новинка" обойдется малому бизнесу в дополнительные расходы в размере 10 млрд грн ежегодно.

Но такому решению были удивлены и народные депутаты. Член франкции Блок Петра Порошенко, финансист Виктор Пинзеник был явно не посвящен в такой план, хоть и является членом коалиции. Дальше пошел представитель Порошенко в Кабмине и сопредседатель группы поддержки реформ при правительстве Лешек Бальцерович. Он - известный в мире автор шоковой терапии - вынужден признаться, что сам был в шоке, ведь его лишили доступа к этой экономической спецоперации.

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Почему правительство до последнего скрывало свой широкий жест? На прошлой неделе был представлен проект бюджета и в нем минималка увеличивалась лишь на 10%. Что произошло за эти четыре дня такого, что полностью изменило государственные расчеты - кажется, это одна из самых больших интриг политического сезона? Политологи заламывают пальцы, считая все возможные заговоры: начиная с перевода внимания людей от чиновничьих деклараций, заканчивая приближением внеочередных выборов. Однако важно, станет ли жить легче после такого решения.

"Предприниматель раньше платил 240 гривен налогов. Сейчас он будет платить 20% процентов или 640 грн", - утверждает Устенко.

То есть деньги планируют взять из карманов предпринимателей и положить в карманы медиков и учителей. Предприниматели от идеи чиновников не в восторге. Ни для кого не секрет, что официально много украинцев получают 1400 гривен, а все остальное им доплачивают в конвертах. Теперь малые предприниматели уверены, что вдвое большую минималку не потянут, поэтому придется просто закрыть некоторые точки, так как денег не хватает. При этом безработные пойдут за государственными выплатами по безработице.

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Настороженно встретили сюрприз от правительства, кажется, и простые украинцы. Люди убеждены, что повышение минимальных зарплат лишь повлечет рост инфляции.

По словам Устенко, мировой опыт свидетельствует, если в стране прогнозируют дефицит бюждета на 3%, а минималку повышают на 130%, это будет иметь свои последствия. В частности, повлечет рост уровня безработицы минимум на 5%. Такого мнения придерживается и советник украинского президента Лешек Бальцерович. Он убежден, что уровень доходов населения нужно поднимать не за счет населения, а за счет экономического роста в стране. Однако последний гвоздь в логику, по которой до сих пор жил известный польский реформатор, убил главный налоговик страны, когда заявил, что повышение минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн является только первым шагом - в следующем году минимальная зарплата должна быть увеличена сначала до 5 тыс. грн, а затем и до 7,5 тыс. грн. "Я, конечно, не против того, чтобы было меньше бедных людей. Но это устанавливается путем экономического роста. Я удивлен заявлением Насырова об увеличении зарплаты не на 100%, а даже больше. Я думаю, идет соревнование популизма в рамках одного правительства", - считает Бальцерович.

При такой ситуации в стране, говорят экономисты с мировыми именами, обоснованно поднять минималку на 10%. Теоретически увеличение зарплаты действительно увеличит спрос, который запустит экономику. Производство потребует кредитов на расширение мощностей. Поэтому банки будут зарабатывать больше, снижая стоимость займов. Дешевые деньги побуждают к появлению новых бизнесменов, которые создадут новые рабочие места. В результате деньги опять попадают людям в зарплаты. Однако это все теоретически. Когда речь идет о минималке, которая облагается налогом, это никак не влияет на внутренний спрос. "Когда ты увеличиваешь минимальную зарплату, ты должен быть готов, что в условиях такой экономики, в которой находится украинская экономика, не будет отклика со стороны отечественного производителя", - констатирует экономист Устенко.

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Это будет означать, что в страну начнут завозить больше импорта, поэтому доллар может перейти отметку в 30 грн. Как планируют предупредить эти риски в правительстве, пока неизвестно. Ясно лишь одно - в стране, где люди едва сводят концы с концами, надо поднимать экономику по проверенным в мире лекалам.