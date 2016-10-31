Ляшко задекларировал наличными 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро, часы и ювелирные изделия

Об этом говорится в его декларации, размещенной на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Заработная плата Ляшко полученная по основному месту работы в Верховной Раде за 2015 год составила 79 тыс. 596 грн. Его средства на ведение депутатской деятельности задекларированы в размере 80 тыс. 559 грн. Доход депутата от отчуждения недвижимого имущества через ООО «Асфа Лайн» составил 992 тыс. 388 грн, а доход от отчуждения движимого имущества - 2 млн. 245 тыс. 500 грн.

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На банковских счетах Ляшко имеет 190 тыс. 700 грн в «Государственном ощадбанке Украины» и 1 млн. 844 тыс. 775 грн в ПАО АКБ «Аркада». Наличными он отдельно указал 740 тыс. долларов, 90 тыс. евро, 890 тыс. грн.

Также политик задекларировал наличные в 200 тыс. долларов, 40 тыс. евро и 760 тыс. грн, которые принадлежат Росите Сайронен, с которой он совместно проживает, но не состоит в браке.

Он отметил, что владеет 33,33% общего капитала ЗАО «Редакція газети «Політика», что в денежном эквиваленте составляет 6 тыс. 300 грн.

Народный депутат имеет в Киеве две квартиры общей площадью 367,2 кв. м. и 95,5 кв.м. Еще одну квартиру в столице площадью 66,30 кв. м. он имеет в общей собственности с Роситой Сайранен. В столице он владеет офисом площадью 182,8 кв.м. и машиноместом площадью 23,6 кв.м.

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Также Ляшко владеет жилым домом площадью 215,9 кв.м. и арендует два земельных участка, которые расположены в Козине Обуховского района Киевской области. Вместе с тем депутат владеет шестью земельными участками в Княжичах Броварского района Киевской области. В Прилуках Черниговской области у него есть гараж 127,5 кв.м.

Ляшко задекларировал два автомобиля Mercedes-Benz S 500L 4MATIK) 2006 года выпуска и Toyota (Land Cruiser) 2004 года. Также указал, что Росита Сайранен владеет автомобилем Mazda CX-5 2014 года выпуска.

Лидер Радикальной партии задекларировал коллекцию монет, выпущенных Национальным Банком Украины (металл - нейзильбер, серебро, золото), которые он собирал с 1997 до 2015 года, а также коллекцию монет иностранного происхождения, в количестве пяти штук (металл - серебро, золото). Кроме того, он указал, что имеет крестьянские вилы.

Депутат задекларировал часы в количестве четыре штуки от торговых марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet и Audemars Piguet. Он имеет пять видов ювелирных изделий (комплект из желтого металла с эмалью и дорогоценными камнями (серьги, кольцо, крестик), комплект из белого металла, с черным жемчугом и драгоценными камнями (серьги, кольцо), браслет из металла белого цвета с драгоценными камнями, колье и серьги из металла белого цвета и драгоценными камнями, кольцо и серьги из металла белого цвета, с драгоценными камнями).

Также он имеет тренажер - беговую дорожку и велотренажер от торговой марки TECHNOGYM. Ляшко задекларировал несколько наборов мебели для кухни, спальни и гостиной (производство Италии).