Оффшоры, золотые часы и более 23 миллионов гривень дохода: Левочкин показал е-декларацию

В соответствии с электронной декларацией Левочкина, он является конечным владельцем 6 компаний, расположенных на Кипре, Сейшельских и Виргинских островах, передает "Украинская правда".

При этом дивидендов почти на 22 млн грн он получил только от одной из них. Еще более 2 млн грн дохода он получил по процентам от вклада в ПАО "Банк "Клиринговый дом".

В указанном банке вклад Левочкина составляет почти 49 млн грн. Значительно более скромные суммы денег он держит еще в 5 банках. Наличными депутат имеет 380 тысяч грн, 22 тысячи долларов и 35 тысяч евро.

Также Левочкин получил почти 65 тысяч зарплаты в Верховной Раде и 80, 5 тысяч грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

В собственности Левочкина находится квартира в Киеве площадью 178 кв.м и стоимостью 3 млн 360 тыс. грн.

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В то же время он имеет бесплатное право пользования апартаментами на 345 кв.м, зарегистрированными в офшоре, и домом на 1163 кв.м. и участком площадью почти 1 га во Франции, которые зарегистрированы на фирму Glorietta Investments 1 ApS, которая принадлежит Юлии Левочкиной.

Кроме того, Левочкин задекларировал коллекции живописи и скульптур, иконы, оружие и 4 золотых часов Vacheron Constantin, Breguet, IWC Шаффхаузен, F. P. Journe, не указав их стоимость.

В собственности депутата один автомобиль Mercedes-Benz S 600 2010 года выпуска и стоимостью свыше 1 млн грн. и два мотоцикла.

В своей декларации, опубликованной на сайте парламента в начале года, Левочкин показал 24 млн грн доходов за 2015 год

У Юлии Левочкиной в начале года были задекларированы 10 земельных участков разной площади, 2 дома (460 и 862 кв. м) и 2 квартиры (63.4 и 63.7 кв. м).

В 2014 году Левочкин задекларировал всего 10,2 миллиона, а Юлия Левочкина в 2014 году заработала лишь 5,6 миллиона.