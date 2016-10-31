В Украине завершился первый этап подачи е-деклараций
08:56, 31 октября 2016Финансы
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30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
Первый этап подачи е-деклараций завершен / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба НАПК.
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"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напоминает, что 30 октября в 24:00 завершается первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко задекларировал 62,162 млн грн дохода за 2015 год, из которых заработная плата составляет 121 тыс. грн.
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