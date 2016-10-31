Минимальную зарплату повысят за счет детенизации экономки - Гройсман

Ключевым ресурсом, который обеспечит повышение минимальной заработной платы в Украине, станет детенизация экономики, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках своего традиционного обращения в социальной сети Facebook.

"За счет чего пройдет повышение минимальной зарплаты? За счет того, что будет детенизирована украинская экономика, - отметил он. - Мы говорили о том, что в тени находится порядка 50% всей экономики. Некоторые получают минимальную зарплату, потому что так позволяет закон. Но работодатели получают нормальные прибыли. В тени находится ресурс, который должен быть направлен на то, чтобы платить людям, и платить с этого ресурса налоги".

По мнению премьера, детенизация ресурсов позволит не только сбалансировать доходы работающих граждан, но также обеспечит ресурс для выплаты справедливых пенсий.

"Никаких превышений дефицита бюджета или запуска печатных станков не будет. Решение (о повышении минимальной зарплаты - УНИАН) просчитано. Это даст оживление росту экономики", - подчеркнул Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 гривень, тогда как в проекте бюджета на текущий год заложено ее повышение с 1 декабря до 1600 гривень.

Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом. Как подчеркнул премьер-министр Гройсман, повышение минимальной зарплаты соответствует возможностям экономики и правительство может обеспечить его с 1 января 2017 года.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Кабинет министров планирует через две недели обнародовать и представить парламенту расчет дополнительных расходов государственного бюджета на 2017 год в связи с принятием решения о повышении минимальной заработной платы.

Министр финансов Александр Данилюк, отвечая на вопрос журналистов о том, какими будут источники финансирования повышения минимальной зарплаты, ответил, что Минфину еще только предстоит рассчитать потребность бюджета в дополнительных средствах.