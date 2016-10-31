Платежный баланс Украины за девять месяцев сведен в "плюс" $1 миллиард

Платежный баланс Украины в январе-сентябре текущего года, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 1,007 миллиарда долларов против дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 2 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, в сентябре профицит платежного баланса составил 474 миллионов долларов.

Согласно сообщению, в сентябре 2016 года дефицит текущего счета платежного баланса увеличился до 875 миллионов долларов и за январь-сентябрь составил 2,292 миллиарда долларов.

НБУ отмечает, что увеличение дефицита прежде всего было обусловлено плановыми выплатами правительством процентов по реструктуризированным ОВГЗ, снижением экспорта.

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Чистые поступления по финансовому счету в сентябре составили 1,3 миллиарда долларов, в январе-сентябре - 3,2 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года платежный баланс Украины вернулся из дефицитного в профицитное состояние, и положительное сальдо составило 849 миллионов долларов США против отрицательного сальдо в 13,3 миллиарда долларов США в 2014 году.

Национальный банк Украины прогнозирует профицит сводного платежного баланса в 2016 году на уровне около 1,2 миллиарда долларов, что вместе с поступлениями от Международного валютного фонда позволит нарастить международные резервы Украины до 18,7 миллиарда долларов.