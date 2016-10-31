Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за обновление системы пенсионного обеспечения в Украине, несмотря на то, что это потребует принятия радикальных решений.

Об этом глава правительства сказал в ходе своего традиционного обращения в социальной сети Facebook.

"Нужно осовременить систему пенсий и восстановить социальную справедливость", – сказал Гройсман. Он подчеркнул, что это потребует от правительства решительных действий, которые наверняка наткнуться на критику. "Но мы будем это делать", – подчеркнул премьер, добавив, что решение о повышении минимальной зарплаты также было решительным и просчитанным шагом правительства.

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Как сообщал УНИАН, с 1 декабря текущего года минимальная пенсия в Украине должна повыситься до 1247 грн против нынешнего уровня в 1074 гривни, а минимальная зарплата – до 1600 гривень против нынешнего уровня в 1378 гривень.

Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты – до 3200 гривень вместо 1600 гривень. Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.

Пенсионная реформа в Украине является одним из наиболее важных преобразований, которых ожидают от правительства ключевые кредиторы страны, прежде всего Международный валютный фонд. Рекомендацией МВФ является сокращение дефицита Пенсионного фонда за счет повышения его доходов и изменения системы и правил выхода на пенсию.