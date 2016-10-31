Гройсман назвал 2017 "годом прорыва" в возрождении экономики Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал 2017 год годом прорыва в возрождении национальной экономики, основой которого станет проект государственного бюджета, находящийся сейчас на рассмотрении парламента.

Об этом глава правительства сказал в ходе своего традиционного обращения в социальной сети Facebook.

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"Нам надо в декабре принять бюджет с финансированием всех приоритетов. Нужно сделать в 2017 году прорыв в возрождении национальной экономики. Мы восстановим страну и отдадим все, что будет зарабатывать страна, каждому гражданину", - сказал Гройсман.

Ранее Гройсман уверял, что Украина располагает широким спектром возможностей, эффективное использование которых позволит нашей стране обеспечить качественный экономический прорыв, включающий реформу сферы обороны, внедрение ведущих научных разработок, развитие сферы переработки и производство продукта с большой добавочной стоимостью.

Как сообщал УНИАН, правительство прогнозирует рост экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1%, а в 2017-м году - на уровне 3%. В дальнейшем ежегодный рост ожидается на уровне не менее 4% ВВП. Вместе с тем, по оценкам экспертов, Украина при должном объеме инвестиций и росте промышленного производства может демонстрировать более значительный рост - на уровне 6-7% в год.