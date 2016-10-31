Гривня на межбанке "уступила" доллару 5 копеек
13:08, 31 октября 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9590/27,9790 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В понедельник, 31 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,52/25,54 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9590/27,9790 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4030/0,4040 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,4986 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 100 сделок на сумму 87,24 миллиона долларов.
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