В Украине в 1,8 раза вырос дефицит торговли: импорт товаров превысил экспорт на $4 миллиарда

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-сентября 2016 года составил 4,246 млрд долл., что в 1,8 раза больше дефицита за январь-сентябрь 2015 года на уровне 2,332 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, экспорт товаров за отчетный период составил 23,766 млрд долл., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,7%, импорт сократился на 2,3% - до 28,012 млрд долл.

Экспорт в страны ЕС в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,3% - до 7,688 млрд долл., импорт – на 7,3% до 10,484 млрд долл.

Нацбанк отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-августа 2016 года составил 3,567 млрд долл., что в 1,7 раза больше дефицита за январь-август 2015 года на уровне 2,154 млрд долл.