Принадлежащий Порошенко "Международный инвестиционный банк" увеличил прибыль в 2 раза

«Международный инвестиционный банк», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил прибыль в 2 раза - до 31,4 млн грн.

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Согласно отчетности на сайте финучреждения, активы банка за 9 месяцев сократились на 1,8% - до 5,397 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 4,43% - до 2,149 млрд грн, обязательства сократились на 2,43% - до 5,2 млрд грн, средства клиентов - на 2,35% - до 4,9 млрд грн.

Справка УНИАН. «Международный инвестиционный банк» работает на рынке Украины с 2008 года и по размеру активов является средним финучреждением.

По информации на сайте НБУ, контрольный пакет его акций принадлежит президенту Украины Петру Порошенко через инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал».