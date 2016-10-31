Деканоидзе задекларировала более 3,5 млн грн дохода

Обэтом говорится в ее электронной декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Из задекларированной суммы Деканоидзе получила 88 тыс. 760 грн заработной платы за работу в Нацполиции и 3 млн 431 тыс. 846 грн за работу в компании MPRI International Services LTD, an Corporation Engility.

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Деканоидзе владеет в Грузии тремя квартирами: площадью 129 кв. м (приобретена в 2010 году); площадью 69 кв. м (приобретена в 2005 году) и площадью 87 кв. м (приобретена в 2014 году). Также Деканоидзе имеет в Грузии земельный участок площадью 1800 кв. м

С июня 2015 года глава Нацполиции арендует в Киеве квартиру площадью 60 кв. м. Имеет в собственности автомобиль «Хюндай Элантра» 2012 года выпуска.

На банковских счетах у Деканоидзе размещено: 33 тыс. 231 грн в «ПриватБанке», 108 и 55 тыс. 936 лари в TBC Bank. Она имеет финансовые обязательства – 80 тыс. долл. кредита, полученного в TBC Bank в 2010 году, и 53 тыс. долл., полученных в TBC Bank в 2014 г., из которых уплачено 49 тыс. 996 долл.

О доходах, которые в прошлом году получили члены семьи Деканоидзе, информация в декларации отсутствует.