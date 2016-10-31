Фонд гарантирования требует от владельцев неплатежеспособных банков 187 миллиардов – Гонтарева

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в суд на владельцев неплатежеспособных банков 376 заявлений на 187 млрд грн, сообщила в интервью Hromadske.ua глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

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Всего, по ее словам, на сегодняшний день Фонд подал 3214 заявлений о совершении уголовных преступлений на общую сумму 256 млрд гривень за доведение банков до банкротства.

Гонтарева отметила, что НБУ намерен подготовить информацию обо всех собственниках неплатежеспособных банков.

Как сообщал УНИАН, задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по полученным ранее кредитам рефинансирования в сентябре сократилась на 110 млн грн, или на 0,2%, - до 53 млрд грн.