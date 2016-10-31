Гройсман предложил главам госкомпаний также подать имущественные декларации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил главам государственных компаний также подать имущественные декларации, а чиновникам - назвать происхождение многотысячных доходов, включая валютные сбережения.

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Как сообщает пресс-служба правительства, об этом Гройсман сказал в интервью журналистам.

«Сейчас нужно расширить перечень тех, кто должен подавать декларации (электронные - УНИАН). Это должны быть, в том числе те, кто не попал в перечень (сейчас - УНИАН). Например, представители государственных компаний, - сказал Гройсман. - И сейчас каждый должен ответить за свое декларирование, где взяли деньги. Меня, например, удивляет. Если человек всю жизнь проработал во власти, откуда сотни тысяч долларов? Важно, чтобы система декларирования обязала каждого честно декларировать то, что у него есть. И очень важно, чтобы при проверке вся честность была подтверждена».

Как сообщал УНИАН, 30 октября истек срок подачи электронных деклараций высшими должностными лицами государства, народными депутатами и другими чиновниками высокого ранга. Подача электронных деклараций и система их обработки является одним из условий выполнения программы борьбы с коррупцией - одного из ключевых требований Европейского Союза в части предоставления нашей стране безвизового режима.