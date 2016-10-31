Британский фунт стал худшей валютой октября

Британский фунт стерлингов в октябре показал наибольшее снижение к американскому доллару по сравнению с другими валютами, подешевев более чем на 6% — до $1,2162, пишет Bloomberg.

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В июне, когда прошел референдум по Brexit, падение составило 8,1%. Всего с июня фунт подешевел примерно на 18,3%. Ожидается, что в октябре фунт стерлингов подешевеет к доллару США на 6,2%, передает RNS.

Эксперты, опрошенные агентством, связывают девальвацию фунта с ростом опасений относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза по «жесткому» сценарию, при котором Лондон потеряет свободный доступ к единому европейскому рынку.