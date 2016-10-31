Гройсман заявил, что приобрел почти все задекларированное имущество до 2006 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал все имеющееся у него имущество, большую часть которого он приобрел до 2006 года - до избрания на пост мэра Винницы, сообщили в пресс-службе правительства.

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«Комментируя собственную электронную декларацию, премьер-министр отметил, что задекларировал все имущество, которое ему принадлежит на правах собственности. Большинство этого имущества было приобретено до 2006 года, когда Владимир Гройсман стал мэром Винницы. К тому времени он в течение 10 лет занимался предпринимательской деятельностью», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 1,5 млн грн доходов за 2015 год. Из них заработная плата, полученная по основному месту работы, составила 77 тыс. 270 грн, доход от предоставления имущества в аренду - 1 млн 302 тыс. грн и 108 тыс. грн. Елена Гройсман, супруга премьера, задекларировала 1 млн 451 тыс. 900 грн, дочь - 1 тыс. 457 грн.

Гройсман имеет денежные активы: наличность - 2 млн 380 тыс. грн, 870 тыс. долл., 460 тыс. евро; средства, размещенные на банковских счетах – 2 млн 136 тыс. 413 грн и 16 тыс. 200 евро. Супруга премьера хранит 1 млн 600 тыс. грн и 372 тыс. долл., а также имеет средства, размещенные на банковских счетах – 193 тыс. 549 грн.

В собственности премьера есть четыре земельных участка общей площадью более 9 тыс. 159 кв. м, два жилых дома на 534 и 461,1 кв. м, в пользовании главы правительства - две квартиры в Киеве, а также в собственности - пять объектов иного недвижимого имущества. Согласно декларации, на Гройсмана записаны легковые автомобили Land Rover и Range Rover, а на его жену – Volkswagen и Touareg.

Кроме того, премьер задекларировал 12 пар часов и две пары запонок из драгоценного металла, инкрустированные драгоценными камнями.