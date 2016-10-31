Инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня за два года

Инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня с июня 2014 года, пишет Financial Times.

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Потребительские цены выросли на 0,5% в октябре, что является лучшим показателем за два года. В сентябре рост инфляции составил 0,4%.

Как сообщает FT, несмотря на поставленный рекорд, Европейский центральный банк (ЕЦБ) не остановится на достигнутом и будет продолжать проводить политику по борьбе с низкими ценами.

Отмечается, что общемировой спад цен прямо пропорционально зависит от падения цен в сфере энергоносителей. Цены на энергоносители в еврозоне в октябре снизились на 0,9% против 3% в сентябре, передает Gazeta.ru.

В то же время цены на сервисные услуги выросли на 1,1% в этом месяце, а цены на продукты питания, алкоголь и табак, как ожидается, вырастут на 0,4%.

Ранее ЕЦБ опустил прогноз по инфляции почти до нуля.