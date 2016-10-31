"Альфа-Групп" завершил сделку по приобретению "Укрсоцбанка"

Согласно сообщению, в совет директоров ABHH войдет директор по стратегии, развитию бизнеса и M&A группы UniCredit Андреа Маффеццони.

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«Сделка, несомненно, приведет к появлению в Украине сильного игрока на объединенной платформе двух банков. Мы намерены бороться за лидерство на рынке Украины, прежде всего за счет повышения уровня технологий, увеличения эффективности работы, повышения качества сервиса для клиентов, а также снижения стоимости услуг и расширения их спектра», – цитируются в сообщении слова главы наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаила Фридмана.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания ABH Holdings SA в январе этого подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций «Укрсоцбанка». Закрытие сделки ожидалось в этом году.

Холдинговая компания ABH Holdings SA в Украине владеет дочерним банком «Альфа-Банк», одним из крупнейших финучреждений Украины по объему активов.

UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.