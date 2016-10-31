В НАПК назвали фамилии нардепов, которые не подали е-декларации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий сообщил сегодня на брифинге.

"Я зачитал, что 413 депутатов, почти все депутаты подали электронные декларации", - сказал Радецкий.

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Также он перечислил фамилии народных депутатов, которые не подали электронные декларации: Вячеслав Богуслаев, Анатолий Гиршфельд, Игорь Шкиря, Юрий Шухевич, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Кроме того, заместитель председателя НАПК по просьбе журналистов прокомментировал информацию о якобы массовых увольнениях судей, чтобы не подавать декларации.

"Народные депутаты распространили такую информацию, что якобы судьи увольняются для того, чтобы не подавать электронные декларации. Это неправда, потому что действующим законодательством предусмотрено, что судья как лицо, которое увольняется с работы, он также обязан подать электронную декларацию", - сказал Радецкий.

Поэтому он объяснил, что при любых обстоятельствах судьи вынуждены подавать декларации.

Согласно сообщению СМИ, также декларацию не подала народный депутат Мария Матиос, поскольку находится на лечении.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.

На сегодняшний день в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 120 тыс. 954 документа.

Вместе с тем Радецкий заявил, что в реестр за 2015 год подано более 103 тыс. деклараций, остальные документы – это сообщения об изменениях в имущественном состоянии.