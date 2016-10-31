Убыток работающих банков Украины снизился в 4,4 раза

Убыток работающих банков Украины, без учета неплатёжеспособных финучреждений, за январь-сентябрь 2016 года составил 11,6 млрд грн, что в 4,4 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 51,1 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, снижение убытков обусловлено сокращением объемов отчислений банков в резервы под активные операции на 58,6%.

Тем не менее, по данным НБУ, объем отчислений за 9 месяцев 2016 года составил 37,5 млрд грн, что является существенным фактором формирования отрицательного финансового результата в целом по системе.

Среди других важных факторов, повлиявших на формирование убытков, - рост административных затрат, значительное снижение чистого процентного дохода. Чистый процентный доход на 1 октября 2016 составил 32,7 млрд грн, что почти на 5,5 млрд грн меньше уровня на 1 октября прошлого года. Отрицательная динамика объясняется уменьшением процентных доходов, обусловленным сокращением кредитных портфелей банков, а также ростом процентных расходов.

В целом доходы банков за январь-сентябрь 2016 по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократились на 4,4% и составили 140,1 млрд грн, расходы - на 23,2% и составили 151,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 млрд грн. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 млрд грн.