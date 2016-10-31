Суд арестовал имущество и деньги Бахматюка на 1,2 миллиарда гривень по иску НБУ

Исполнительная служба Министерства юстиции Украины 28 октября 2016 года открыла исполнительное производство по решению суда о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество владельца одного из крупнейших аграрных производителей Украины «Укрлендфарминга», а также собственника двух неплатежеспособных банков Олега Бахматюка, а также на его денежные средства, размещенные на текущих счетах банков "Финансовая инициатива" и "VAB Банк", сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Читайте такжеФонд гарантирования требует от владельцев неплатежеспособных банков 187 миллиардов – Гонтарева

Согласно сообщению, речь идет о сумме в размере 1,2 млрд грн по кредитному соглашению «VAB Банка», в котором Олег Багматюк выступил финансовым поручителем. В рамках указанного исполнительного производства 28 октября также был арестован дом, принадлежащий Бахматюку, расположенный в пгт. Козин Обуховского района Киевской области общей площадью 1049 кв. метров.

Как сообщал УНИАН, по расчетам НБУ, сумма задолженности Олега Бахматюка перед государством, украинским бизнесом и украинцами, которые были кредиторами его банков, составляет 37,9 млрд грн.

Национальный банк Украины 23 июня 2015 года принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Финансовая инициатива». После этого Хозяйственный суд Киева по иску компании Perusta Constructions Ltd запретил Фонду гарантирования вкладов физических лиц предлагать Национальному банку ликвидировать банк. Впоследствии Фонд гарантирования заявил, что намерен обжаловать это решение и готовит возражения против самого иска.

С 19 марта 2015 года Фонд гарантирования осуществляет процедуру ликвидации еще одного принадлежащего Бахматюку банка - «VAB Банка». С 21 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.

В мае 2016 года Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление Национального банка Украины и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Бахматюку.

Суд принял решение в процессе рассмотрения дела по иску Национального банка против Бахматюка о взыскании задолженности по стабилизационным кредитам на 4 млрд грн, полученным у регулятора в 2014 году принадлежащим ему банком «Финансовая инициатива». В качестве залога Нацбанк принял имущество и имущественные права юридических лиц, а сам Бахматюк выступил финансовым поручителем по этим кредитам. Но в конце мая суд снял арест с указанного имущества.

«VAB Банк» и банк «Финансовая инициатива» входили в число крупнейших получателей кредитов НБУ для поддержки ликвидности на срок свыше 30 календарных дней. В частности, по итогам 2014 года «VAB Банк» получил кредиты на 5,535 млрд грн, банк «Финансовая инициатива» - на 8,358 млрд грн. В 2015 году такие кредиты банкам не выдавались.