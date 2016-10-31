Нардеп Хомутынник изложил версию, почему в его е-декларации не нашлось места для самолета
Нардеп, лидер депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник утверждает, что самолет, которым он пользуется, записанный на компанию "Sandgate".
Хомутынник рассказал, что является конечным бенефициаром этой компании, передает "Украинская правда".
"Понятно, что самолет в графе транспортные средства, где мопед, автомобиль или что-то, то не ставится", - отметил он.
"Если есть самолет, то он на компаниях. Что касается нашего случая, то он на одной из фирм, которые были мной задекларированы, где я конечный бенефициар", - пояснил Хомутынник.
Читайте такжеВ НАПК назвали фамилии нардепов, которые не подали е-декларации
"Это Компания "Sandgate", на ней самолет. Он получен в долгосрочный лизинг и соответственно компания выплачивает деньги за лизинг", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Хомутынник задекларировал 40 компаний и заработал 166 миллионов гривень.
Нардеп также задекларировал 12 часов, среди них такие известные бренды как Breguet, Franck Muller и Audemars Piguet, 6 единиц оружия и 31 картину и предмет антиквариата.