Нардеп Хомутынник изложил версию, почему в его е-декларации не нашлось места для самолета

Хомутынник рассказал, что является конечным бенефициаром этой компании, передает "Украинская правда".

"Понятно, что самолет в графе транспортные средства, где мопед, автомобиль или что-то, то не ставится", - отметил он.

"Если есть самолет, то он на компаниях. Что касается нашего случая, то он на одной из фирм, которые были мной задекларированы, где я конечный бенефициар", - пояснил Хомутынник.

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"Это Компания "Sandgate", на ней самолет. Он получен в долгосрочный лизинг и соответственно компания выплачивает деньги за лизинг", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Хомутынник задекларировал 40 компаний и заработал 166 миллионов гривень.

Нардеп также задекларировал 12 часов, среди них такие известные бренды как Breguet, Franck Muller и Audemars Piguet, 6 единиц оружия и 31 картину и предмет антиквариата.