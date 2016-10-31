Гривня закрыла межбанк на уровне 25,53 за доллар

В понедельник, 31 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,51/25,53 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9230/27,9430 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4020/0,4030 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5154 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 360 сделок на сумму 200,64 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2551.5438 (31 октября – 2549.5951)

100 EUR – 2792.9198 (31 октября – 2784.6678)

10 RUR – 4.0361 (31 октября – 4.0532)