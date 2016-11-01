В обход банковской системы: почему украинские депутаты держат наличными миллионы долларов /

Значительные суммы наличности у депутатов и других чиновников - плохой знак, утверждают экономисты, говорится в сюжете ТСН.

При этом, уверенные, не все деньги наличными действительно существуют: сумму могли даже завысить, чтобы легализовать коррупционные схемы в будущем.