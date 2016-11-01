В обход банковской системы: почему украинские депутаты держат наличными миллионы долларов
03:37, 01 ноября 2016Финансы
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Как в разных купюрах выглядит та или иная сумма, сколько весит, какую площадь занимает и где поместится - такой была реакция пользователей на электронные декларации народных избранников.
В обход банковской системы: почему украинские депутаты держат наличными миллионы долларов /
Значительные суммы наличности у депутатов и других чиновников - плохой знак, утверждают экономисты, говорится в сюжете ТСН.
При этом, уверенные, не все деньги наличными действительно существуют: сумму могли даже завысить, чтобы легализовать коррупционные схемы в будущем.
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