Госбанк Японии ограничил финансирование компаний и фининститутов России

Японский правительственный банк международного сотрудничества (JBIC) ограничил финансирование компаний и финансовых институтов России, пишет Nikkei.

JBIC пошел на такой шаг, чтобы избежать конфликтов с США и ЕС, которые ввели более жесткие санкции, по сравнению с Японией, против России.

Читайте такжеFinancial Times рассказал о попытках России выстроить свою "мощь" на слабой экономикеГосбанк прекратит финансирование проектов, из которых вышли европейские или американские компании. Также он будет проверять, чтобы эти «запретные» проекты не получали деньги от частных японских банков.

Между тем, JBIC обеспечит «адекватные механизмы» передачи кредитных средств одобренным ранее проектам. Так, в октябре было заявлено, что до конца 2016 года JBIC предоставит Сбербанку России кредит размером 4 млрд иен ($38,5 млн).

Токио не так, как Запад, жестко разрывает экономическое сотрудничество с Москвой, чтобы разрешить давние территориальные споры.