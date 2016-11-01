Сегодня нардепы намерены отменить повышение своих зарплат (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом сегодня планируется рассмотреть проект постановления о повестке дня пятой сессии ВР.

Сегодня также будет рассматриваться ряд вопросов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также финансов и банковской деятельности.

Среди прочего парламент сегодня рассмотрит изменения в закон «О телевидении и радиовещании» относительно усовершенствования процедуры применения санкций Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

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Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада приняла постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год».

Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение повысить зарплату народным депутатам в 2-2,5 раза – до более чем 40 тыс. грн.

25 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал решение депутатов увеличить свои заработные платы минимум вдвое ошибкой, которую нужно немедленно исправить. При этом Гройсман напомнил, что выполнить решение парламента невозможно, поскольку в бюджете 2016 года и в проекте бюджета на 2017 год средств на повышение зарплат депутатам нет.

31 октября Парубий выразил надежду, что парламент 1 ноября отменит положения постановления о повышении зарплат депутатам до почти 40 тыс. грн.