Россия погружается "в тень": в стране растет число желающих получать зарплату в конверте

Исследовательский центр портала Superjob.ru в ходе всероссийского опроса, проведенного 24 и 25 октября, выяснил, что 47% респондентов готовы получать зарплату в конверте - это на 6% больше, чем в декабря 2015 года, пишут "Известия".

Свою позицию респонденты чаще всего объясняли затянувшимся трудоустройством и недоверием к пенсионной системе. Эксперты рынка труда полагают, что рост неформального рынка труда будет продолжаться.

По мнению заместителя директора Института социального анализа и прогнозирования Владимира Назарова, рост неформального рынка труда обусловлен стагнацией экономики.

Читайте такжеБлагосостояние россиян ухудшается: зарплаты и потребление сжались до 8-летнего минимума"Реальные доходы населения снижаются уже на протяжении долгого времени. Люди понимают, что это не быстрый кризис, как, например, в 2008 году. Они переосмысливают новую экономическую ситуацию, начинают менять свое поведение и готовы трудиться за серую заработную плату", - объясняет Назаров.

Он отмечает, что не добавляет оптимизма россиянам и политика правительства в части накопительной пенсии: индексация пенсии в 2016 году была ниже инфляции, а для работающих пенсионеров ее вообще не индексировали.

По мнению управляющего партнера профессионального сообщества «HR-Эксперты» Виктории Пятницы, причина ухода работников в тень заключается в безработице и в неспособности работодателей справиться с экономическими трудностями в условиях кризиса.

"Людям нужно что-то есть, и они готовы на любые условия. С другой стороны, доходы компаний упали, поэтому они вынуждены экономить. Фонд заработной платы составляет 50% бюджета, и 30% от этой суммы приходится на налоги, которые идут в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Пенсия такая низкая, что на нее уже давно никто не рассчитывает, как на жизнеобеспечивающий ресурс", - говорит Виктория Пятница.

Она отмечает, что в докризисные 2011–2012 годы наблюдалась обратная тенденция: компании выходили из теневого сектора, а нанять специалиста на «серую» зарплату было практически невозможно.

По прогнозам экспертов, неформальный рынок труда будет увеличиваться.