В Госказначействе отчитались об остатках денег на счету
Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 ноября 2016 года составил 15,865 млрд грн, что на 2,393 млрд грн, или на 17,76%, выше показателя на 1 октября текущего года.
Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с октябрем прошлого года остаток средств на едином казначейском счете в октябре текущего года снизился в 2,7 раза, по сравнению с началом года - вырос в 1,75 раза.
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Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 октября 2016 года составил 13,472 млрд грн, что на 10,290 млрд грн, или на 43,3%, ниже показателя на 1 сентября текущего года.
Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.