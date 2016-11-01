Кабмин попросил на 10 дней отсрочить подачу в Раду проекта бюджета-2017

Правительство попросило Верховную Раду на 10 дней позже внести ко второму чтению проект закона о бюджете из-за задержки с подписанием постановления «О выводах и предложениях к проекту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».

Читайте такжеРада отменила повышение зарплат нардепам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он напомнил, что 10 дней не подписывал постановление, которым был принят в первом чтении проект бюджета на 2017 год, поскольку там были пункты, которые касались повышения заработной платы народным депутатам Украины.

Парубий сообщил, что правительство обратилось с просьбой на 10 дней отсрочить подачу бюджета для рассмотрения во втором чтении, поскольку «те 10 дней они не могли работать (речь идет о 10 днях, когда не было подписано постановление – УНИАН)».

Как известно, согласно закону о регламенте ВР, в частности, ст. 158, после принятия бюджета в первом чтении правительство с участием представителей профильного комитета готовит и в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, представляет сравнительную таблицу к бюджету. Рассмотрение бюджета во втором чтении должно завершиться не позднее 20 ноября года, предшествующего плановому.