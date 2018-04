Продажа Укрсоцбанка совпала с громким скандалом о "секретной" связи компании Трампа и российского Альфа-банка

Об этом вчера Альфа-Банк сообщил в своем пресс-релизе.

Отмечается, что в результате сделки, присутствующая в 17 странах итальянская банковская группа UniCredit Group стала миноритарным акционером ABH Holdings S.A., инвестиционной холдинговой компании Альфа-Групп со штаб-квартирой в Люксембурге.

Кроме того, в совет директоров ABHH войдет Андреа Маффеццони (Andrea Maffezzoni), директор по стратегии, развитию бизнеса и M&A группы UniCredit.

В то же время, вчера американский журнал Slate сообщил, что компания Дональда Трампа активно взаимодействует с российским "Альфа-банком".

Как говорится в докладе издания, на сервер компании Trump Organization "секретным" способом приходят сообщения с почтовых адресов, принадлежащих российскому Альфа-банку.

Ссылку на статью вчера вечером разместила в своем твиттере соперник Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон.

"Пришло время Трампу ответить на серьезные вопросы о его связях с Россией", - написала она.

It's time for Trump to answer serious questions about his ties to Russia. https://t.co/D8oSmyVAR4pic.twitter.com/07dRyEmPjX