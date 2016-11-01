Продажа Укрсоцбанка совпала с громким скандалом о "секретной" связи компании Трампа и российского Альфа-банка

Об этом вчера Альфа-Банк сообщил в своем пресс-релизе.

Отмечается, что в результате сделки, присутствующая в 17 странах итальянская банковская группа UniCredit Group стала миноритарным акционером ABH Holdings S.A., инвестиционной холдинговой компании Альфа-Групп со штаб-квартирой в Люксембурге.

Кроме того, в совет директоров ABHH войдет Андреа Маффеццони (Andrea Maffezzoni), директор по стратегии, развитию бизнеса и M&A группы UniCredit.

В то же время, вчера американский журнал Slate сообщил, что компания Дональда Трампа активно взаимодействует с российским "Альфа-банком".

Как говорится в докладе издания, на сервер компании Trump Organization "секретным" способом приходят сообщения с почтовых адресов, принадлежащих российскому Альфа-банку.

Ссылку на статью вчера вечером разместила в своем твиттере соперник Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон.

"Пришло время Трампу ответить на серьезные вопросы о его связях с Россией", - написала она.

It's time for Trump to answer serious questions about his ties to Russia. https://t.co/D8oSmyVAR4pic.twitter.com/07dRyEmPjX — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 31 октября 2016 г.

Связь проследил хакер с псевдонимом Tea Leaves и его коллеги, отмечает издание. По по информации хакеров, сервер, зарегистрированный в Trump Organization на Пятой авеню ("Трамп-тауэр" - 58-этажный небоскреб находится на этой улице, - ред.), "секретно" связывался с московским Альфа-банком.

Как говорится в статье, когда репортеры начали задавать вопросы, эта "секретная" связь оборвалась.

"Стороны общались в скрытом режиме. Ключевое слово - "скрытый". Это похоже на то, как поступают криминальные синдикаты, совместно работая над каким-то проектом", - отметил изданию Пол Викси, один из "первооткрывателей" интернет.

В то же время, представитель компании американского политика Хоуп Хикс отверг эти обвинения.

«Данный почтовый адрес не используется с 2010 года. Trump Organization не отправляет и не получает сообщения с этого сервера. Trump Organization не совершает никаких коммуникаций и не не имеет связей с российскими организациями», – сообщили в компании политика.

Trump Organization принадлежит Дональду Трампу и его детям. В конгломерат входит строительная компания, гостиничный бизнес политика, а также гольф-клубы.