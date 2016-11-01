ГПУ проводит обыски на объектах "БРСМ-Нафта" по всей стране – Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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«В рамках дела об уклонении от уплаты около 1 млрд грн налогов сегодня 250 сотрудников ГПУ и ДФС проводят обыски в группе компаний БРСМ. Согласно решению суда, в 21 области накладывается арест на оборудование 5 нефтебаз, 41 АЗС и 4 офисных помещений», - написал он.

По словам Луценко, в дальнейшем планируется это имущество передать на сохранение Минэнерго.

Ранее экс-глава СБУ Валентин Наливайченко утверждал, что владельцам группы "БРСМ-Нафта" принадлежат офшорные фирмы "Мелллиан Менеджмент ЛТД" и "Бейрок Файненс Лимитед", зарегистрированные в африканском Белизе.