Кивалов за 2015 год задекларировал 5,6 миллиона гривень доходов жены

Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год, обнародованной в открытом доступе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно данным декларации, доходы Кивалова в 2015 году состояли из: заработной платы по основному месту работы (депутат ВРУ), - 73,845 тыс. грн, зарплаты по совместительству (Одесская юридическая академия) - 41,232 тыс. грн, пожизненной платы за звание действительного члена (академика) Национальной академии педагогических наук Украины – 55,212 тыс. грн, возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий - почти 80,56 тыс. грн, пенсии - 115,169 тыс. грн, гонораров и других выплат - 41,256 тыс. грн.

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В декларации также указаны проценты от банковских вкладов в нескольких банках на общую суму 173,512 тыс. грн, которые принадлежат нардепу. Еще 82,818 тыс. грн - проценты на вклад в совместном владении с супругой Натальей Киваловой.

Согласно данным декларации, Кивалов приобрел в Одессе в 1999 году дом общей площадью 518 кв. м, цена которого составляет 83,653 тыс. грн. Он также является владельцем четырех земельных участков – 116 кв. м, 635 кв. м, 1 тыс. кв. м и 121 кв. м.

Кивалов арендует помещение площадью 39,7 кв. м у Международного гуманитарного университета (Одесса).

Кроме того, у депутата есть квартира в Киеве площадью 339,5 кв. м, которой он владеет совместно супругой и дочерью Татьяной. Также в столице Кивалов арендует 20,6 кв. м под парковку автомобиля.

Народный депутат имеет несколько вкладов в банках: 32,252 тыс. грн, 427,982 тыс. долл., 68,005 тыс. евро и 11,412 тыс. швейцарских франков.

Кивалов указал в декларации наличные средства – 377 тыс. грн и две пары брендовых часов – Blancpain и Audemars Piguet.

Супруга Кивалова в 2015 году получила такие доходы: заработная плата по основному месту работы, в компании «СМАРТ-Холдинг» - 2,333 млн грн, занятие предпринимательской деятельностью - 8,281 тыс. грн., пенсия - 52,255 тыс. грн, проценты - 3,184 млн грн.

Она владеет в Киеве жилым домом, приобретенным в 2009 году, его общая площадь – 672,2 кв. м, стоимость около 4,14 млн грн.

В столице у Натальи три земельных участка – 1 тыс. кв. м, 124 кв. м и 285 кв. м, а также место под парковку 23 кв. м, которое арендует в Печерском районе Киева.

Согласно декларации, супруга единолично владеет малым многопрофильным частным предприятием «Чернобыль».

Кивалова имеет вклады в банках - 1,483 млн долл. и наличные – 845 тыс. грн.

Жена депутата задекларировала две фарфоровые статуэтки фирмы Lladro - «Девушка в голубом» и «Танцоры танго», две напольные вазы (фарфор, роспись), напольные часы из дерева и позолоты Soher и наручные часы Chanel.

Нардеп также задекларировал автомобиль дочери Mercedes-benz S500, 2010 года выпуска, и жены - Mercedes-benz S500 4Matic, 2007 года выпуска. Он также указал, что в 2015 году в Англии и Швейцарии приобрел 3 вещи почти за 480 тыс. грн.