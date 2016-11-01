Кивалов за 2015 год задекларировал 5,6 миллиона гривень доходов жены
Депутат Верховной Рады Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов (Оппозиционный блок) за 2015 год задекларировал 587,575 тыс. грн доходов.
Об этом говорится в его электронной декларации за 2015 год, обнародованной в открытом доступе на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Согласно данным декларации, доходы Кивалова в 2015 году состояли из: заработной платы по основному месту работы (депутат ВРУ), - 73,845 тыс. грн, зарплаты по совместительству (Одесская юридическая академия) - 41,232 тыс. грн, пожизненной платы за звание действительного члена (академика) Национальной академии педагогических наук Украины – 55,212 тыс. грн, возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий - почти 80,56 тыс. грн, пенсии - 115,169 тыс. грн, гонораров и других выплат - 41,256 тыс. грн.
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В декларации также указаны проценты от банковских вкладов в нескольких банках на общую суму 173,512 тыс. грн, которые принадлежат нардепу. Еще 82,818 тыс. грн - проценты на вклад в совместном владении с супругой Натальей Киваловой.
Согласно данным декларации, Кивалов приобрел в Одессе в 1999 году дом общей площадью 518 кв. м, цена которого составляет 83,653 тыс. грн. Он также является владельцем четырех земельных участков – 116 кв. м, 635 кв. м, 1 тыс. кв. м и 121 кв. м.
Кивалов арендует помещение площадью 39,7 кв. м у Международного гуманитарного университета (Одесса).
Кроме того, у депутата есть квартира в Киеве площадью 339,5 кв. м, которой он владеет совместно супругой и дочерью Татьяной. Также в столице Кивалов арендует 20,6 кв. м под парковку автомобиля.
Народный депутат имеет несколько вкладов в банках: 32,252 тыс. грн, 427,982 тыс. долл., 68,005 тыс. евро и 11,412 тыс. швейцарских франков.
Кивалов указал в декларации наличные средства – 377 тыс. грн и две пары брендовых часов – Blancpain и Audemars Piguet.
Супруга Кивалова в 2015 году получила такие доходы: заработная плата по основному месту работы, в компании «СМАРТ-Холдинг» - 2,333 млн грн, занятие предпринимательской деятельностью - 8,281 тыс. грн., пенсия - 52,255 тыс. грн, проценты - 3,184 млн грн.
Она владеет в Киеве жилым домом, приобретенным в 2009 году, его общая площадь – 672,2 кв. м, стоимость около 4,14 млн грн.
В столице у Натальи три земельных участка – 1 тыс. кв. м, 124 кв. м и 285 кв. м, а также место под парковку 23 кв. м, которое арендует в Печерском районе Киева.
Согласно декларации, супруга единолично владеет малым многопрофильным частным предприятием «Чернобыль».
Кивалова имеет вклады в банках - 1,483 млн долл. и наличные – 845 тыс. грн.
Жена депутата задекларировала две фарфоровые статуэтки фирмы Lladro - «Девушка в голубом» и «Танцоры танго», две напольные вазы (фарфор, роспись), напольные часы из дерева и позолоты Soher и наручные часы Chanel.
Нардеп также задекларировал автомобиль дочери Mercedes-benz S500, 2010 года выпуска, и жены - Mercedes-benz S500 4Matic, 2007 года выпуска. Он также указал, что в 2015 году в Англии и Швейцарии приобрел 3 вещи почти за 480 тыс. грн.